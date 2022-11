Coupe du Monde 2022 : en quatre ans, la métamorphose de l'Équipe de France

Finalement apte, Raphaël Varane a bien sûr été appelé par Didier Deschamps. Le patron de la défense des Bleus, qui souffle le chaud et le froid à Manchester United, retrouvera à Doha ses acolytes Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et... c'est tout. Dans l'axe, exit Samuel Umtiti et Adil Rami et place aux jeunes avec, entre autres, William Saliba, infranchissable à Arsenal, et Ibrahima Konaté, tout juste rétabli. À gauche, le Milanais Théo Hernandez entrera en concurrence avec son frère Lucas.