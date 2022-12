Coupe du monde 2022 : élisez le meilleur joueur de la phase de poules et des huitièmes

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde ont rendu leur verdict et la course au trophée se poursuit. Si les espoirs de certains se sont déjà éteints, Mbappé, Messi, Neymar et consorts peuvent encore rêver du sacre suprême, certains ont eu moins de réussite et sont éliminés après avoir marqué les esprits.

Des jeunes pépites, des vieux loups, tous les types de joueurs ont brillé depuis deux semaines. Attaquant, défenseur, gardien, quel que soit le profil, nous vous invitons à voter pour le joueur qui vous a le plus impressionné depuis le début de la compétition.

Votez également pour votre but préféré, votre révélation ou votre arrêt préféré dans nos autres sondages.