Coupe du monde 2022 : directs, vidéos, calendrier et résultats des 64 matches du mondial au Qatar

La RTBF vous propose de suivre les 64 matches de la Coupe du monde 2022 en direct vidéo. Retrouvez ci-dessous le calendrier, les résultats mais aussi et surtout les liens vers les articles, résumés et vidéos de chaque match dans le tableau ci-dessous.



Avec huit groupes et jusqu’à quatre rencontres par jour, la première phase sera dense. Décalage horaire, il faudra s’habituer à des coups d’envoi donnés en fin de matinée. Le premier match commencera à 11h pendant une semaine avant de retrouver des horaires plus classiques (16h et 20h) pour la suite de la compétition.



Vous ne manquerez rien de la 22e Coupe du monde de l’histoire.