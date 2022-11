Coupe du monde 2022 : des Diables Rouges bousculés s’imposent sans briller face au Canada

Les Diables Rouges ont remporté leur premier match de la Coupe du monde 2022 face au Canada (1-0). Mise en difficulté par les Canadiens, la Belgique a pu se reposer sur un grand Thibaut Courtois qui a arrêté un penalty à la 10e avant que Batshuayi n’inscrive du gauche sur un long ballon d’Alderweireld le seul but de la rencontre juste avant la mi-temps.

Les Canadiens mettent directement beaucoup d’enthousiasme et d’intensité dans la rencontre et les Diables ne parviennent pas à ressortir proprement.

A la 9e, le Canada obtient un penalty pour une faute de main de Carrasco sur une frappe de Buchanan. Davies s’empare du ballon et frappe à ras de sol du côté gauche mais Courtois est parti du bon côté et devient le premier Diable à arrêter un penalty en Coupe du monde depuis qu’Opta analyse la compétition (1966).

La Belgique ne parvient pas du tout à imposer son jeu et se crée moins de possibilités que son adversaire du soir malgré quelques contres bien placés.

La solution est finalement trouvée sur un long ballon d’Alderweireld dans le dos de la défense canadienne. Batshuayi réussit un bon contrôle et fusille Borjan du gauche (44e).

Le Canada passe tout près de l’égalisation lorsque Buchanan se jette dans le petit rectangle mais la balle passe largement au-dessus dans le temps additionnel.

La deuxième mi-temps est beaucoup plus équilibrée. Les Diables parviennent à mettre le pied sur le ballon face à des Canadiens qui semblent de plus en plus émoussés.

Les occasions se font plus rares même si Courtois doit encore s’interposer sur une tête de Larin à la 80e.

Les Diables Rouges souffrent mais tiennent le résultat et remportent leur première rencontre de la compétition. Ils prennent la tête du groupe F puisque le Maroc et la Croatie ont partagé (0-0) plus tôt dans la journée.