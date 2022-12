Coupe du monde 2022 : de nombreuses images de la finale ont été détournées sur les réseaux sociaux

Et puis il y a aussi des deepfakes, ces vidéos qui sont réalisées à l’aide d’intelligence artificielle. En superposant des fichiers vidéo ou audio existants sur d’autres fichiers, le procédé permet de créer des vidéos originales totalement fausses en leur donnant une apparence réelle.

Un deepfake de Messi qui reprend un discours prononcé par le rappeur Kanye West lors de la remise des Grammy Awards en 2005 a été partagé à de nombreuses reprises. La partie sonore de ce discours est largement utilisée dans des vidéos, notamment sur Instagram ou TikTok.

Dans celui-ci, celui qui se fait appeler actuellement "Ye" déclare en anglais après avoir reçu un grammy award : "Everybody wants to know what I would do if I didn’t win… I guess we’ll never know." Soit, en français : "Tout le monde veut savoir ce que j’aurais fait si je n’avais pas gagné… Je suppose que nous ne le saurons jamais."