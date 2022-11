Coupe du monde 2022 : de la Zambie à l'Arabie saoudite, Hervé Renard ce faiseur de miracles

C’est son mentor, Claude Le Roy, qui l’emmène au Ghana et lui fait découvrir ce continent. Renard vole ensuite de ses propres ailes et prend la tête de la Zambie en 2008. Contre toute attente, il guide les Chipolopolos en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2010. Il quitte la sélection quelques mois plus tard et se lie à l’Angola. L’aventure tourne court (cinq matches) en raison d’un différend financier.



Après une parenthèse à l’USM Alger, il retrouve la Zambie en novembre 2011. Juste à temps pour la CAN 2012. Ultra-solide (3 petits buts encaissés), le collectif zambien traverse cette compétition comme dans un rêve. La victoire initiale contre le Sénégal lance la machine. La Zambie sort en tête de sa poule. Le Soudan puis Ghana tombent ensuite dans le piège tendu par Renard et ses hommes. En finale, la Côte d’Ivoire de Drogba s’érige en favorite. Les Éléphants s’empêtrent dans la toile d’araignée adverse. Kolo Touré et Gervinho dévissent pendant les tirs au but (0-0, 8-7 tàb) et la Zambie inscrit pour la première fois son nom au palmarès. Renard imprime son empreinte dans l’histoire. Une première fois



Ses résultats ne passent évidemment pas inaperçus. Sochaux lui confie une difficile mission maintien en 2013. Les débuts sont compliqués, le deuxième tour est bien meilleur mais insuffisant. Le club bascule en Ligue 2. Au cœur de l’été, Renard retourne en Afrique et prend la tête de la Côte d’Ivoire, "sa victime" de 2013.



Le choix de la fédération ivoirienne est le bon. Six moi plus tard le miracle se produit à nouveau même si le départ est compliqué. Après deux partages, les Éléphants sont dos au mur et doivent battre le Cameroun. Ils y parviennent grâce à Max Gradel et accèdent aux quarts. L’Algérie puis le Congo de Mbokani sont éliminés par les Ivoiriens. A chaque fois sur le même score (3-1). En finale, comme trois ans plus tôt, le public est sevré de but mais pas de suspense. Les tirs au but désignent à nouveau le vainqueur. La Renard Touch. L’équipe ivoirienne surmonte les deux premiers ratés. Copa Barry Boubacar, déjà brillant pendant le match, s’érige en héros. Le gardien de Lokeren stoppe deux tentatives avant de convertir le tir au but décisif (0-0, tàb 9-8). Le coach français marque à nouveau l’histoire. Il est le premier entraîneur à gagner la CAN avec deux équipes différentes.