Coupe du monde 2022 : De la finale 1978 au chef d'œuvre de Bergkamp, retour sur les confrontations entre l’Argentine et les Pays-Bas

Au Brésil, la team Oranje coachée par Louis Van Gaal retrouve la pragmatique Albiceleste d’Alejandro Sabella en demi-finale. On pouvait espérer un duel épique entre Arjen Robben et Lionel Messi : il n’en sera rien. Les deux équipes bétonnent tout le long du match et très peu d’occasions sont à signaler.

Dans les dernières minutes du temps réglementaire, Arjen Robben réalise une percée sur son flanc gauche et se retrouve face au but, mais Javier Mascherano réalise un tacle in extremis pour dévier le cuir. Le joueur du FC Barcelone avait confié à l’époque s’être "ouvert l’anus" en réalisant son intervention.

Cette blessure ne sera pas vaine. Aux tirs au but, l’Albiceleste peut compter sur un Sergio Romero héroïque pour stopper les tentatives de Ron Vlaar et de Wesley Sneijder, et ainsi accéder à la finale, où ils s’inclineront face à l’Allemagne.