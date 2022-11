Coupe du monde 2022 : davantage de matchs pour les personnes aveugles et malvoyantes sur la RTBF

L’audiodescription, une obligation pour la RTBF

La RTBF est dans l’obligation de proposer un certain quota de programmes de fictions et de documentaires en audiodescription sur ses chaînes linéaires. 18,75% en 2022 et 25% en 2023. Ces objectifs sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et soumis à un contrôle de celui-ci.

On a eu un très bon retour

"Je me suis dit ‘pourquoi est-ce qu’on s’en tient au règlement qui stipule qu’on doit audiodécrire un certain pourcentage de programmes de fictions et de documentaires ? Pourquoi est-ce qu’on ne pourrait pas un peu élargir et proposer d’autres types de programmes ?’", confie Didier Coppens, en charge de l’accessibilité à la RTBF. C’est ainsi que l’audiodescription des matchs de football est arrivée à la RTBF en 2021 lors de l’Euro 2020 pour les rencontres des Diables Rouges.

"On a eu un très bon retour du public et de certaines associations", précise Didier Coppens qui trouve que "c’est important que l’accessibilité soit aussi présente sur de tels événements (ndlr : Coupe du monde de football) pour permettre au public déficient sensoriel de vivre aussi ces moments rassembleurs où on peut se retrouver à plusieurs devant une télévision."

Après cette seconde expérience d’audiodescription dans le sport avec la Coupe du monde de football au Qatar, la RTBF pourrait envisager à l’avenir de retransmettre d’autres événements sportifs pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Même si à ce stade, rien n’est encore décidé.