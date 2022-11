Coupe du monde 2022 – Cécile de Gernier sur la victoire de l’Iran : " Parfois les émotions sont débordantes…"

C’est un scénario improbable qui nous a été offert dans cette rencontre entre le Pays de Galles et l’Iran. Après leur dégelée monumentale contre l’Angleterre, personne n’aurait imaginé voir une Team Melli transfigurée dans cette deuxième rencontre de groupe face aux Gallois et pourtant, l’impensable s’est produit. Un retournement de situation digne des meilleurs thrillers. Une issue qui fera rentrer ce match dans les plus belles histoires de la coupe du monde même si le contexte en est très sombre.

Notre consultant Cécile de Gernier ne s’y trompe d’ailleurs pas.

"Chapeau aux Iraniens d’avoir pu rester "focus" sur ce match. Ils y ont mis du cœur. On n’en doutait pas mais on sait que parfois les émotions sont débordantes. Ici, ça leur a permis d’aller au bout.", dit-elle.

Et pour cause, les dernières rumeurs filtrant du camp de base iranien faisaient état de la présence d’agents de l’état pour surveiller les joueurs et leurs réactions à l’encontre du gouvernement. La victoire des joueurs Carlos Queiroz ne changera pas fondamentalement le contexte politique en Iran mais elle va peut-être donner un peu de joie à ce peuple fan de foot. " C’est clair qu’on sent la volonté de faire la fête et sourire un petit peu de la part de tous les supporters présents aujourd’hui.", conclut Cécile de Gernier.

Prochain match de Mehdi Taremi et ses équipiers contre les Etats-Unis mardi prochain. Un match au contexte tout aussi politisé, n’en déplaise à Gianni Infantino, le président de la FIFA.