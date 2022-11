Coupe du monde 2022 – Cécile de Gernier analyse le nul entre le Maroc et la Croatie : "Personne n’a pris le risque de perdre ce match"

Maroc et Croatie se sont quittés sur un nul vierge. Un score qui reflète une rencontre où les deux nations se sont regardées dans les yeux mais sans oser faire le premier pas. Une frilosité offensive qui a accouché de nombreuses actions très confuses. Peu d’occasions réelles dans cette rencontre. Cécile de Gernier le regrettait au terme de la partie. “Personne n’a pris le risque de perdre. C’était plus présent que l’envie de marquer."

Et pourtant, avec son statut de vice-champion du monde, la Croatie devait oser plus. Devait prendre la maitrise de la partie. Zlatko Dalic, le sélectionneur croate, a tenté de modifier ses cartouches. Mais un peu tard. Trop tard très certainement.

"Majer et Orsic auraient pu apporter plus de folie. Plus d’un contre un aussi. Il y avait trop de joueurs qui jouaient dans un fauteuil avec du passing. Il faut pouvoir provoquer de temps en temps", ajoute Cécile de Gernier.

Résultat des opérations, la Belgique peut prendre la tête ce soir en cas de succès contre le Canada. Ce qui n’empêche pas de rester lucide sur la qualité de nos futurs adversaires.

" Il faut avoir peur de ces deux équipes, non pas sur la prestation d’aujourd’hui mais bien sûr les qualités qu’on leur connait. Les Belges sont capables de battre ces deux équipes."