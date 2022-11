Coupe du monde 2022 – Carlos Queiroz quitte son poste : "Vous avez brillé sur et en dehors du terrain"

Carlos Queiroz, 69 ans, a annoncé qu’il quittait son poste de sélectionneur de l’Iran après l’élimination face aux États-Unis, mardi.

"En football, il n’y a pas de victoires morales, mais il n’y a rien d’immoral lorsque vous ne réalisez pas vos rêves, comme vous l’avez fait avec un désir énorme et une forte mentalité de gagnant", a affirmé le technicien portugais dans un message plein d’émotion sur son compte instagram. "Je suis fier de vous et une fois de plus, vous avez été brillants sur et en dehors du terrain. C’était un honneur et un privilège de faire partie de cette famille du football. Je crois que vous méritez tout le respect pour la légitimité que vous avez donnée à votre pays et aux supporters de football. Je vous souhaite à tous bonheur, paix, succès et santé."

Le contrat de Queiroz, qui était revenu au poste de sélectionneur en septembre, expirait normalement après la Coupe du monde au Qatar. Après l’élimination du pays dans le groupe B, la Fédération iranienne a confirmé cette démission.