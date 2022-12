Coupe du monde 2022 : battu par le Cameroun dans les arrêts de jeu, le Brésil conserve sa première place

Le Brésil avec une équipe remaniée (et Dani Alves comme capitaine), s’est incliné par le plus petit écart face au Cameroun mais s’assure la première place du groupe G. À 39 ans, l’ancien catalan devient d’ailleurs le joueur le plus vieux à disputer une rencontre de Coupe du monde avec la Seleção.

Sans surprise, le Brésil est largement dominateur en début de partie. Auteurs de dix tirs en première période, les Sudaméricains peinent dans le dernier geste puisqu’ils ne cadrent que trois petites tentatives via Martinelli et Antony. En revanche, Fred, le même Martinelli, Dani Alves ou encore Rodrygo ne parviennent pas à trouver les cages de Devis Epassy. Mais les troupes de Rigobert Song réagissent bien en fin de première mi-temps via une très bonne tête croisée de Bryan Mbeumo, solidement repoussée par Ederson.

La nation africaine entame la seconde période avec de bonnes intentions et se rapproche du but d’Ederson. Mais les hommes de Tite rééquilibrent rapidement les débats pour poursuivre sur le même scénario de la première période.

Encore une fois, les quintuples champions du monde manquent de tranchant dans le dernier geste puisque Martinelli ou encore Militao ne parviennent pas à tromper Epassy. En fin de match, Aboubacar place une tête parfaite pour offrir une victoire de prestige au Cameroun. Une victoire insuffisante puisque dans le même temps, la Suisse battait la Serbie pour s’assurer une place en huitièmes de finale.

Malgré la défaite, le Brésil assure sa première place et défiera la Corée du Sud en huitièmes de finale tandis que la Suisse affrontera le Portugal. La Serbie et le Cameroun sont les deux éliminés de ce groupe G.