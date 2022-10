Coupe du Monde 2022 au Qatar : "la vitrine d'un monde à deux vitesses" selon Pauline Grégoire, d'Oxfam

Pour Pauline Grégoire, chargée de recherche et de campagne chez Oxfam-Magasins du Monde, il faut se poser la question de ce que l'on peut changer de manière durable. "Comment éviter que les exactions, les violations de droit commises pendant cette Coupe du Monde au Qatar ne se reproduisent à l'avenir ? La question du boycott sportif ou diplomatique est épineuse, les dés sont jetés pour cette Coupe du Monde, et chaque responsable a pris sa décision."



Du côté de la représentante d'Oxfam MDM, le message "est avant tout de pointer vers la responsabilité des multinationales et des marques qui participent à la construction des stades, aux équipements des sportifs, qui sont présentes à tous les niveaux dans l'économie du foot. Le Qatar cristallise vraiment les enjeux importants de cette année, climatiques d'abord et des droits humains ensuite." Elle ajoute que cette Coupe du Monde "offre la vitrine d'un monde à deux vitesses, avec d'un côté les efforts demandés à la population pour être plus sobre dans leur consommation d'énergie … et de l'autre côté une Coupe du Monde qui est vraiment une vitrine où toutes les impunités sont permises." Elle explique qu'Oxfam-Magasins du Monde n'a aucune envie de culpabiliser le supporter de football qui n'est pas responsable de cette organisation.

"Ce qui est important pour nous, c'est que les responsables politiques, les multinationales et les marques commencent à respecter les droits humains et l'environnement dans leur production et dans leur manière de faire l'économie.

On appelle les représentants politiques à prendre leurs responsabilités, notamment en régulant l'activité des multinationales et en sifflant la fin des impunités des multinationales."