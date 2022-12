Coupe du monde 2022 – Alex Teklak sur la victoire du Portugal : " Il a eu le cran de mettre Ronaldo sur le banc "

Notre consultant Alex Teklak revient sur la victoire écrasante du Portugal sur le score fleuve de 6 à1 face à une Suisse dépassée sur tous les plans. "C'était vraiment très impressionnant, on peut juste dire bravo ".

Le Portugal, avec ou sans Cristiano Ronaldo? "Par la force des choses, aujourd'hui, on ne peut dire que sans". Le coach Fernando Santos a eu "le cran de le mettre sur le banc". Effectivement, on peut dire que sans Ronaldo, le Portugal a été plus qu'efficace, le score étant déjà de 5 buts à 1 lorsque Ronaldo est monté au jeu et qui plus est avec 3 buts de son remplaçant, Gonçalo Ramos.

Alex nous dit aussi que Ronaldo devrait se contenter d'un autre rôle :"les jeunes poussent un peu derrière, vous devriez peut-être vous attribuer un autre rôle et l'accepter". Ronaldo peut rendre encore de très bons services en montant au jeu, comme dans "des fins de matchs compliquées par exemple".

Le Maroc peut-il venir bousculer le Portugal en quarts de finale ? " Le Maroc sera moins ouvert que la Suisse c’est certain". Les Marocains vont certainement poser du souci aux Portugais dans une "Opposition de style en perspective que j’attends avec impatience ". Le Portugal aura besoin de ses cerveaux mais surtout de Bernardo Silva : "un formidable joueur, quelle chance nous avons de le voir sur le terrain".

Le Maroc affrontera le Portugal ce samedi 10 Décembre sur Tipik.