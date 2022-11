Coupe du Monde 2022 : à quelques heures du coup d’envoi, Amnesty pointe six problèmes persistants au Qatar

Pour autant, l’ONG n’appelle pas spécifiquement au boycott.

"Amnesty n’a pas de position sur le boycott. On ne pense pas que les gens qui boycottent ont tort. Mais on ne pense pas non plus que ceux qui ne boycotteront pas ont tort. Chacun et chacune doit faire son choix", déclarait François Graas, coordinateur campagnes et plaidoyer d’Amnesty International, sur le plateau de La Tribune ce lundi. "Il y a clairement des problèmes sur les droits humains au Qatar. Et il y a moyen d’envoyer un message au Qatar sans boycotter."

C’est une occasion unique pour que les choses changent au Qatar.

François Graas, coordinateur campagnes et plaidoyer d’Amnesty International

L’ONG et d’autres acteurs invitent plutôt à utiliser l’exposition du Qatar pour pointer les dérives. "Le Qatar s’est mis sous les projecteurs et s’est exposé à la face du monde. Il est sous pression. C’est une occasion unique pour que les choses changent au Qatar. Profitons-en. Notre crainte, c’est qu’on oublie la situation sur place après la Coupe du monde".