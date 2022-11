Les chiffres d’Argentine – Arabie saoudite : 3 tirs tentés pour les Saoudiens, première défaite de l’Albiceleste en 38 matchs lorsque Messi a marqué

L’Arabie saoudite a réalisé le premier exploit de cette Coupe du monde en s’imposant face à l’Argentine (1-2). Une victoire acquise dans une rencontre où les Saoudiens ont été héroïques et ont fait déjouer les Argentins tout en étant hyper réalistes offensivement. Retour sur les stats marquantes d’une des plus grosses surprises de l’histoire de la Coupe du monde.

L’Albiceleste s’est inclinée en Coupe du monde pour la première fois après avoir ouvert le score depuis 1958 et une défaite 1-3 face à l’Allemagne de l’Ouest révèle Opta. Pire, c’est la première fois depuis 1930 et la première édition du tournoi qu’elle perd après avoir mené à la pause. Les Argentins avaient perdu 2-4 face à l’Uruguay.

Cette défaite face à l’Arabie saoudite met fin à une série de 36 matches (25 victoires et 11 partages), la plus longue de son histoire, entamée en 2019. Le Brésil était la dernière équipe à avoir battu l’Albiceleste en juillet 2019 (0-2).

Lionel Messi, jusque-là talisman de l’Argentine a marqué sur penalty à la 10e mais n’est pas parvenu à mener son équipe vers la victoire. C’est la première fois depuis novembre 2011 et une rencontre face à la Colombie que l’Argentine s’incline dans un match où la Pulga a marqué (31 victoires et 6 partages).

Les Saoudiens ont déjoué tous les pronostics et ont rendu la vie compliquée aux Argentins. Bien en place, les hommes d’Hervé Renard ont excellé dans le pressing mais aussi dans leur positionnement, notamment dans leur alignement défensif. Le résultat, un nombre énorme de hors-jeu côté argentin. Avec 10 positions de hors-jeu signalées, les Argentins ont déjà dépassé en un seul match leur total de hors-jeu sur toute l’édition 2018 (6 hors-jeu).

Bien positionnés défensivement, les Saoudiens ont profité des rares opportunités laissées par l’Albiceleste et deviennent la deuxième équipe à s’imposer avec trois tirs ou moins tentés depuis qu’Opta analyse la compétition (1966). Les Saoudiens ont terminé la rencontre avec 0,1 d'expected goals.

Si Lionel Messi a mis fin à sa série de rencontres sans défaite lorsqu’il a inscrit un but, côté saoudien, on a peut-être trouvé son porte-bonheur. Salem Al Dawsari a inscrit son 2e but en Coupe du monde après celui contre l’Egypte en 2018. Point commun entre les deux rencontres, Al Dawsari a inscrit un but et l’Arabie saoudite s’est imposée. Les deux autres rencontres qu’il a disputées sans avoir trouvé le chemin des filets se sont soldées par des défaites.

Pour Gracenote, la victoire de l'Arabie saoudite face à l'Argentine est la plus grande surprise de la compétition. Avant le match, les Saoudiens n'avaient, sur papier, que 8,7% de chances de s'imposer. L'ancien détenteur du record était les Etats-Unis qui avaient battu l'Angleterre 1-0 en 1950 avec 9,5% de chances de l'emporter.