Coupe du monde 2022 : 2 tirs tentés par les Pays-Bas, 15 par l’Equateur, les stats à sens unique de Pays-Bas – Equateur

L’Equateur et les Pays-Bas ont partagé l’enjeu ce vendredi dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules. Si les Oranje ont ouvert la marque rapidement sur une frappe de Gakpo, la Tri a ensuite égalisé par l’inévitable Valencia et aurait sans doute mérité de s’imposer.

En effet, les Pays-Bas n’ont tenté que deux petits tirs sur l’ensemble de la partie, le plus faible total pour un pays européen en Coupe du monde depuis qu’Opta analyse la compétition (1966). En terminant la rencontre avec 0,07 expected Goals, les hommes de Van Gaal étaient bien loin des 1,7 xG des Equatoriens. Seuls le Salvador (0.06 en 1982 contre la Belgique) et le Costa Rica (0 en 1990 contre Brésil et en 2022 contre l’Espagne) ont fait pire en Coupe du Monde depuis 1966.

Malgré tout, les Oranje ont réussi à ne pas perdre et poursuivent donc leur série de matchs sans défaite. Ils sont désormais invaincus lors de leurs 15 derniers matches en phase de poules de Coupe du monde. Ils ne sont plus qu’à un match de l’Allemagne (entre 1990 et 2010) et du Brésil qui en comptent 16 (série en cours).

Si l’Equateur a encore trouvé le chemin des filets, elle a encore dû se reposer sur Enner Valencia pour le faire. Il a désormais inscrit les 6 derniers buts marqués par l’Equateur en Coupe du monde. Seuls Eusebio (Portugal), Paolo Rossi (Italie) et Oleg Salenko (Russie) ont fait aussi bien.

Louis Van Gaal n’a pour sa part jamais perdu en Coupe du monde. Avec 6 victoires et 3 nuls, il égale le record de Vittorio Pozzo (8 succès et 1 nul) comme entraîneur ayant disputé le plus de matches dans la compétition sans perdre.