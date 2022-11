Coupe du Monde 1998 : trois partages pour une élimination

Marc Overmars est virevoltant sur son flanc et Bertrand Crasson ne sait plus ou donner de la tête. Leekens le remplace par Eric Deflandre après ... 22 minutes. Un choix d'autant plus judicieux que le Brugeois écartera deux fois le danger à même la ligne. Les actions offensives noir-jaune-rouge sont timides. Lorenzo Staelens fait dégoupiller Patrick Kluivert. Mais même à dix, les Oranje sont les plus incisifs. Les Diables tiennent bons et empochent un bon point (0-0).