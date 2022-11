Coupe du Monde : 10 chansons qui ont marqué le Mondial à travers les années

En 1994, quelques années après la mort de Freddie Mercury, We are the champions devient l’un des hymnes officiels de la Coupe du Monde aux Etats-Unis. La chanson est effectivement très liée au sport, Freddie Mercury a d’ailleurs déclaré l’avoir écrite en pensant au football.

We are the champions sort en 45 tours en 1977, c’est la face B We will rock you, deux titres indissociables.

La chanson a été reprise lors de nombreuses compétitions sportives et par un nombre incalculables d’artistes : Liza Minelli, Christina Aguilera, Katy Perry ou Robbie Williams. Elle se retrouve aussi dans la BO de films avec Hugh Grant ou John Travolta, et même dans un épisode des Simpson.