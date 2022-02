Xander Vercammen est toujours en Russie en ce moment. Il prendra, ce samedi matin à 6h, un avion vers l’Allemagne, puis l’Autriche où le Belge vit en hiver, pour pouvoir s’entraîner dans les meilleures conditions.

Tout s’est décidé assez rapidement, ce jeudi, comme l’explique le rider belge : "On a un groupe WhatsApp avec tous les participants de la Coupe du monde de skicross. Les Allemands ont été les premiers à recevoir un message de leur gouvernement pour dire qu’ils ne devaient pas prendre le départ. Ensuite il y a eu les Anglais, puis les Australiens… Et puis on a vu les images venant d’Ukraine et on a tous décidé de boycotter la course. On ne peut pas skier dans un pays qui ne respecte pas le droit international".