Coupe de la Ligue anglaise : Tielemans, Faes et Castagne éliminés par Newcastle qui file en demie comme Manchester United

Newcastle et Manchester United se sont qualifiés mardi pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise en battant respectivement Leicester (2-0) et Charlton, pensionnaire de la 3e division (3-0).

Les Magpies, 3e de Premier League mais sortis samedi en 32e de finale de la Cup par un club de 3e division, Sheffield Wednesday (2-1), devaient une revanche à leurs fans.

Dans un Saint James' Park animé, ils ont mis Leicester (13e) au supplice dès l’entame, se créant une bonne demi-douzaine d’occasions nettes dans les 25 premières minutes.

Ils ont fini par trouver la faille par Dan Burn (1-0, 60e) et Joelinton (2-0, 72e), qui avait trouvé le poteau juste au retour des vestiaires (46e). A noter que Youri Tielemans, Timothy Castagne et Wout Faes étaient titulaires pour Leicester et ont disputé l’ensemble de la rencontre.

De leur côté, les Red Devils avec Casemiro, Christian Eriksen, Luke Shaw et Marcus Rashford sur le banc au coup d’envoi et sans Bruno Fernandes et Anthony Martial, absents du groupe, ont ouvert le score sur une frappe du gauche enroulée superbe d’Antony (21e).

Le Brésilien a été remplacé à l’heure de jeu par Rashford qui a inscrit un doublé (2-0, 90e et 3-0, 90+4).

Les deux autres quarts, mercredi, proposeront un duel entre mal classés en Premier League – Wolverhampton (19e) reçoit Nottingham Forest (15e) – tandis que la lanterne rouge, Southampton, recevra Manchester City.