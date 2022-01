Coupe de France : Le Paris Saint-Germain éliminé en huitièmes de finale par Nice

Le Paris Saint-Germain a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de France devant son public contre Nice lundi.

Après un score de 0-0 au bout des 90 minutes, la décision s’est jouée aux tirs au but. Alors que le score était de 6-5 pour Nice, le jeune Xavi Simons a manqué son penalty, envoyant Nice en quarts de finale.

Leandro Paredes a également loupé son tir au but pour les Parisiens alors que Andy Delort avait manqué sa tentative pour les Niçois.

Lionel Messi et Kylian Mbappé avaient, eux, inscrit leur tir au but pour le PSG alors que du côté des Aiglons, l’ancien Standardman Danté, a tenté et réussi une panenka.

Les Niçois affronteront Marseille en quarts de finale.