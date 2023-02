Coupe de France: exploit pour l'OM après 12 ans d'attente pour éliminer le PSG

L'OM tient son exploit et il continue son parcours en Coupe. Les Marseillais peuvent rêver de soulever ce trophée qu'ils ont tant aimé et qu'ils n'ont plus décroché depuis 1989.

Le PSG, lui, ne va décidément pas bien du tout et ça n'est pas une bonne nouvelle avant d'accueillir le Bayern Munich mardi en 8e de finale de la Ligue des Champions.

Paris avait déjà perdu deux fois depuis la reprise, contre Le

ns et Rennes en championnat, et Marseille a de nouveau exposé ses faiblesses actuelles, d'autant plus criantes depuis que Mbappé n'est plus là pour les cacher.

Mercredi soir, l'équipe d'Igor Tudor a montré une fougue de tous les instants, à l'image du but victorieux de Ruslan Malinovskyi, une frappe surpuissante du pied gauche (57e). Auparavant, Alexis Sanchez avait ouvert le score sur penalty (31e), et Sergio Ramos avait égalisé de la tête (45e+2).

Déjà éliminé à ce stade de l'épreuve la saison dernière, le PSG chute encore très tôt en Coupe de France: depuis 2001, le club de la capitale n'avait pas échoué deux années de suite avant les quarts...