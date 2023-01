Coupe de Belgique : Vertessen "peut déjà être titulaire" avec l'Union face à l'Antwerp

Le transfert n’était pas encore officiel ce mardi après-midi mais Karel Geraerts l’a confirmé, Dante Vanzeir va bien s’envoler vers les États-Unis : "Dante a donné beaucoup pour le club et voulait partir pour un beau projet. C’est évidemment une grande perte mais, au final, toutes les parties sont satisfaites." L’Union a réagi directement en recrutant Yorbe Vertessen, qui était en manque de temps de jeu au PSV. "Il est fit et ses deux premiers entrainements avec l’équipe se sont bien passés, il peut donc être titulaire dès demain. C’est un joueur rapide et qui sait jouer en profondeur, il aura le temps de monter ses qualités à l’Union. Avoir trois attaquants pour deux places n’est pas du luxe et je préfère avoir un choix à faire plutôt que de ne pas en avoir, commente l’entraineur unioniste. Le club a bien travaillé et je suis satisfait du noyau pour les prochains mois."

Le mercato de l’Union Saint-Gilloise, sauf départ surprise, est donc terminé.