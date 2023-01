Coupe de Belgique : un choc Union - Antwerp en demi-finale, Zulte Waregem contre Malines

L'Union St-Gilloise s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de football en s'imposant, sur le score sans appel de 4-0, face à La Gantoise, pourtant tenant du titre, jeudi soir. Les Unionistes ont complété le dernier carré, déjà constitué de l’Antwerp (tombeur du Racing Genk, leader en Pro League), du FC Malines et de Zulte-Waregem.

Le tirage au sort s’est tenu ce vendredi midi. Les demi-finales seront donc : Union Saint-Gilloise - Antwerp et Zulte-Waregem - FC Malines.

Les rencontres aller sont programmées les 1er et 2 février et retour les 1er et 2 mars. La finale se jouera le 29 ou 30 avril.