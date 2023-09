Coupe de Belgique : Lommel et Seraing surpris en barrages, Dender s'en sort aux prolongations face à Mons

Dimanche, Seraing et Lommel se sont fait surprendre par des clubs de Nationale 1, en barrages de Coupe de Belgique. Les deux équipes de Challenger Pro League ont ainsi été éliminées par le Knokke FC et l'URSL Visé. Dender, le troisième club de D1B qui jouait aujourd'hui, a lui, réussi à faire respecter la hiérarchie grâce à un but dans les prolongations face au RAEC Mons.

Knokke s'est imposé 3-1 face à Seraing. Lucas Prudhomme (53e) et Jens Naessens (59e), qui ont joué entre autres pour Zulte Waregem et Malines, ont fait la différence dès le début de la deuxième mi-temps pour les locaux. Miadine Douane (67e) a égalisé, mais Jonathan Kunda (82e) a donné le coup de grâce dans les derniers instants. Lommel a été éliminé à domicile par l'URSL Visé qui s'est imposé 2-0.

Pour Dender, il a fallu attendre les prolongations sur le terrain du RAEC Mons, équipe de D3 amateurs, pour que Lennard Hens (115e) sauve les hommes de Timmy Simons.

Dans un même temps, Elene-Grotenberge (D2 amateurs) a décroché son ticket pour les 16e de finale en s'imposant 4-3 face au Crossing Schaerbeek (D3 amateurs). Le RC Harelbeke (D2 amateurs) s'est également qualifié grâce à sa victoire aux tirs aux buts face au club de D3 amateurs d'Onhaye (1-1, 4-5 aux t.a.b.). Les autres équipes de Challenger Pro League, Ostende, Zulte Waregem, les Francs Borains, Beveren, le Patro Eisden, le Lierse et le Beerschot ont assuré leur place pour le prochain tour plus tôt ce week-end, tout comme les équipes de Nationale 1 La Louvière, Olympic Charleroi et Thes Sport, ainsi que Meux (D2 amateurs). Le tirage des 16e de finale aura lieu lundi. Les 16 clubs de Jupiler Pro League seront intégrés au tableau.