Coupe de Belgique : La Gantoise gifle le FC Bruges (0-3) et accède à la finale

Les choses ne vont pas s’arranger pour les visités. A la 52e minute, Odoi, excellent dimanche face à l'Antwerp, écope d’un deuxième carton jaune après une gifle infligée durant la phase à Tissoudali. L’attaquant gantois a commis une faute un instant plus tôt, mais l’arbitre n’a pas bronché. Deux minutes plus tard, Depoitre bondit au deuxième poteau et place le ballon, de la tête à nouveau, dans le but (0-3).

Trois buts de retard, un joueur exclu : le match est déjà plié. Malgré quelques opportunités et de nombreuses montées au jeu, le champion en titre ne parviendra plus à réellement inquiéter les Buffalos, qualifiés pour la finale, la sixième de leur histoire.

Jeudi soir, le Sporting d'Anderlecht et Eupen se disputeront le deuxième ticket qualificatif pour cette finale.