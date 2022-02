Coupe de Belgique, la demi-finale aller Gand - FC Bruges : 0-0 (DIRECT audio et commenté)

On arrive au bout de la compétition. Alors que le championnat bat son plein et se rapproche du money-time, la Coupe de Belgique reprend ses droits ce mercredi soir avec un choc flamand au programme de la première demi-finale aller.

En délicatesse en championnat, Bruges aura à cœur de décrocher un trophée cette saison et court après un nouveau titre en Coupe de Belgique depuis 2015. En face, La Gantoise est à cinq points du top 4 et aura bien du mal à décrocher le précieux sésame pour les play-offs 1. Vierges de palmarès depuis 2015, les Buffalos ont ici une chance unique garnir son armoire à trophées alors qu’ils n’ont plus gagné la Coupe depuis 2010.

Incapable de s’imposer lors de ses cinq derniers matchs, Gand espère réaliser la même performance qu’en championnat où l’équipe de Hein Vanhaezebrouck avait humilié Bruges sur le score de 6-1. En face, Bruges reste sur un huit sur douze en championnat dont une victoire 0-1 à Courtrai ce dimanche.

Rendez-vous sur notre site dès 20h45 pour suivre cette rencontre tant attendue en direct audio et commenté.