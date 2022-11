Coupe de Belgique : l'Union écrase Cappellen, Meux sort par la très grande porte à Saint-Trond, Bruges souffre mais s'impose à Maasmechelen

Soirée animée ce mercredi soir en Coupe de Belgique. Dans le cadre des seizièmes de finale de la compétition, dix clubs de Pro League étaient sur le pont. Et les équipes de l'élite engagées dès 20 heures ont tenu leur rang, même si certaines ont souffert. Le RFC Meux, pensionnaire de D2 amateurs ACFF, a notamment offert une superbe résistance à Saint-Trond. Westerlo, opposé à Genk, est le seul club de D1A à prendre la porte. Maasmechelen a frôlé l'exploit face à Bruges mais s'est incliné en prolongations.

Opposée à Cappellen, pensionnaire de D2 amateurs, l'Union Saint-Gilloise n'a pas fait dans la dentelle. Karel Geraerts avait choisi de faire totalement tourner son effectif, avec onze changements par rapport à l'équipe tenue en échec ce week-end face à Westerlo. Et bien lui en a pris. Les titulaires du jour ont engrangé du temps de jeu et étrillé Cappellen (1-7), avec des doublés d'Oussama El Azzouzi, Simon Adingra et Gustaf Nilsson, qui s'est offert une jolie bicyclette.