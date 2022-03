Coupe de Belgique, Anderlecht - Eupen : les compos sont connues (LIVE audio et commenté 20H45)

Ce jeudi soir, Anderlecht partira favori en match retour des demi-finales de Coupe de Belgique contre Eupen, qui n’a pas encore gagné le moindre match en 2022.

Les Pandas, rejoints dans les derniers instants du match aller après un penalty transformé par Lior Refaelov, se sont lourdement inclinés trois jours plus tard au RSCA en championnat (4-1).

> Anderlecht-Eupen en direct audio.

Depuis lors, le club germanophone a remercié son technicien Stefan Krämer et nommé Michael Valkanis.

Après plusieurs saisons de vaches maigres, et une élimination aux portes de la finale en 2021, Anderlecht n’a jamais semblé aussi proche de décrocher son premier trophée depuis son titre de champion en 2017. Le RSCA n’a plus gagné la Coupe depuis 2008 et sa dernière finale remonte à 2015, perdue précisément contre le Club de Bruges.