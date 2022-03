Coupe de Belgique : Anderlecht croque Eupen et rejoint La Gantoise en finale

Après la qualification de La Gantoise mercredi soir face au FC Bruges, le Sporting d’Anderlecht et Eupen s’affrontent ce jeudi soir avec, à la clé, le deuxième ticket qualificatif pour la finale de Coupe de Belgique.

Il ne fallait pas arriver en retard pour cette partie puisque les Mauves prennent les commandes dès la 4e minute. Un coup de coin botté par Refaelov, un coup de tête précis de Murillo et le RSCA ouvre le score (1-0). Eupen ne s’en laisse pas compter et réagit cinq minutes plus tard. Prevljak, le poison de la formation germanophone, profite d’un bon centre venu de la droite pour reprendre en force. Sa reprise est contrée par Magallan, prenant le portier Van Crombrugge à contre-pied (1-1).

Les deux formations s’étaient quittées sur un 2-2 à l’aller et semblent prêtes à encore alimenter le marquoir. Après un moment de respiration, les Anderlechtois marquent… à nouveau sur coup de coin. Le botteur est différent (Gomez), le buteur aussi (Magallan, un autre défenseur), mais ce but ressemble à s’y méprendre au premier (2-1).