Coupe Davis : Zizou Bergs vit déjà une belle histoire d’amour avec la Coupe Davis

C’est grâce à Zizou Bergs, notamment, que la Belgique se retrouve à Hambourg, cette semaine, pour participer à la phase de groupes de la Coupe Davis. En mars dernier, c’est lui qui avait gagné le point décisif, lors du barrage, en Finlande. C’était son troisième match en équipe nationale, et surtout sa première victoire.

Le voilà numéro deux de l’équipe, et assuré (sauf blessure) de jouer trois rencontres à Hambourg. Et maintenant, il sait ce qu’il est capable de réussir. "Dans mon programme, c’est l’un de mes rendez-vous favoris. Et je suis très excité, à l’idée de disputer ces rencontres. Ma victoire en Finlande m’a surtout apporté de l’expérience. J’étais très nerveux, avant de jouer ce dernier match, à deux points partout. Et là, je sens que je suis plus à l’aise, grâce à ce succès. Maintenant, je sais mieux comment il faut négocier une rencontre de Coupe Davis. C’est différent des autres matches, il faut plus jouer avec son cœur. Cette épreuve peut vraiment m’aider à progresser, comme joueur, comme personne. Ce qui peut me faire du bien, c’est le fait de jouer en équipe. Avec un capitaine, Johan Van Herck, et avec David Goffin, qui peut me donner des conseils. Ici, on ne sera pas dans cette situation du 'deux points partout', mais je sais que je devrai être là dès le début, puisque je jouerai les premiers matches".

Le rôle de Zizou Bergs sera donc très important. Il a la possibilité d’apporter un premier point très vite, dans les face-à-face avec l’Australie, l’Allemagne, et la France. Il peut donc mettre à l’aise toute l’équipe belge, s’il réussit un bon résultat. "J’aime bien ma situation. David Goffin est mon idole. Je considère qu’il est le responsable de l’équipe, et je peux le soutenir en tentant de gagner le premier match. Cela me va."