Coupe Davis : Zizou Bergs s'incline d'entrée face à Kubler, l'Australie prend l'avantage

L'équipe belge de Coupe Davis affrontait l'Australie à Hambourg dans le cadre du premier match de poule de la Coupe Davis. Zizou Bergs (ATP 134) disputait le premier match de la délégation belge face à Jason Kubler (ATP 97). Le Belge s'est incliné 6-4, 1-6, 6-3. Il pourra nourrir plusieurs regrets car il avait breaké dans le troisième set. La Belgique disputera encore un simple et un double pour espérer battre l'Australie. Les prochains matchs auront lieu le 16 face à l'Allemagne et le 17 face à la France. Chaque rencontre est composée de deux simples et d'un double, tous disputés en deux sets gagnants. Les deux premiers de chaque poule accède au stade des quarts de finale.