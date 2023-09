Coupe Davis - Les débuts de Steve Darcis en tant que capitaine : "C'est un sentiment bizarre... on espère revenir où on devrait être"

Steve Darcis va faire ses débuts, ce week-end à Hasselt, en tant que capitaine de l'équipe belge de Coupe Davis, à l'occasion du barrage du Groupe mondial I contre l'Ouzbékistan. Notre compatriote, surnommé 'Monsieur Coupe Davis', a atteint la finale à deux reprises en tant que joueur : en 2015 et en 2017.

"Je ressens un sentiment bizarre. J’ai été joueur durant des années et j’ai arrêté il y a plus de trois ans. Je suis à présent capitaine. Je suis super heureux, c’est vraiment quelque chose que j’avais envie de faire. Je vais essayer de faire ça au mieux. On a préparé ça de la meilleure des manières et on verra ce week-end… La Coupe Davis n’est plus du tout la même. Mais il y a le fait de se retrouver en Belgique, en équipe, avec le même staff et plus ou moins les mêmes joueurs. Ils ne sont plus dans le top 100 hormis David Goffin, mais ça reste des bons joueurs. On a une belle équipe, en simple et en double. On va essayer de le prouver et revenir où on devrait être", introduit-il. "Johan Van Herck a fait un boulot incroyable durant près de quinze ans. Je vais essayer de surfer un peu sur la vague et d’amener quelques nouvelles choses. Il faut principalement garder l’esprit d’équipe. Les joueurs s’entraident. On est là pour le pays et ils sont prêts à continuer comme ça."



"Je ne connais pas encore vraiment mon style. On a fait une escape room dimanche, on s’est super bien amusé. On a commencé les entrainements lundi, très sérieusement bien sûr. On est aussi un peu dans la rigolade en dehors. Je connais bien les joueurs depuis très longtemps. Mon rôle, c’est de dire quand ça va bien et quand ça ne va pas. Ils sont conscients de ça, on en a parlé ensemble. S’il faut gueuler, c’est que ça ne s’est pas bien passé. J’ai des carnets, je prends des notes et il y a également une partie qui se joue à l’instinct. On parle beaucoup, on est beaucoup dans le regard et le dialogue. Avec une bonne communication, ça ne peut que bien aller", précise-t-il ensuite.