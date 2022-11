Coupe Davis – Le Canada bat l’Italie et rejoint l’Australie en finale

Le Canada a rejoint l’Australie en finale de la Coupe Davis après sa victoire dans le double décisif contre l’Italie samedi à Malaga en Espagne.

Dans le premier match, Lorenzo Sonego, 45e mondial, a donné l’avance à l’Italie en venant à bout de Denis Shapovalov, 18e mondial, au bout de trois sets dans une rencontre disputée en 3 heures et 14 minutes : 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-4. Dos au mur, les Canadiens ont finalement arraché le double décisif en remportant le deuxième match de simple. Felix Auger-Aliassime, 6e mondial, a disposé de Lorenzo Musetti, 23e mondial, en deux sets 6-3, 6-4 en 1 heure et 24 minutes de jeu. Dans le double décisif, Vasek Pospisil et Auger-Aliassime se sont imposés 7-6 (7-2), 7-5 en 2 heures et 1 minute face à Matteo Berrettini et Fabio Fognini, propulsant le Canada en finale.

Vendredi, l’Australie avait validé son ticket pour la finale en venant à bout de la Croatie (2-1). Les Australiens disputeront leur 48e finale de Coupe Davis qu’ils peuvent remporter pour la 29e fois. Finalistes en 2020, les Canadiens disputeront eux leur deuxième finale et tenteront de remporter la Coupe Davis pour la première fois La finale est prévue dimanche. (Belga)