Coupe Davis : "La victoire que j’attendais" pour Zizou Bergs, "un bon match" pour David Goffin

La Belgique a fait un grand pas vers la qualification pour les groupes de la Coupe Davis grâce aux victoires de Zizou Bergs et David Goffin en Corée du Sud. Le clan belge a réagi après cette très belle première journée achevée sur le score de 0-2.

Le capitaine de l’équipe, Johan Van Herck était évidemment très heureux : "Je pense qu’on peut appeler cela une 'journée parfaite'. Mener 2-0 après la première journée, c’est le résultat idéal. Zizou a fait un grand match, surtout après le premier set. Il est bien revenu et il est allé chercher ce match. Gagner un match où ils étaient largement favoris, cela change toute la dynamique. Zizou a montré qu’il pouvait aller chercher des gars comme cela avec son talent. Cela pourrait être important pour lui et nous comme équipe. David a fait ce qu’il avait à faire, de manière assez professionnelle."

Premier en piste, Zizou Bergs (ATP 115), a réalisé une grande prestation en s’imposant face à Soonwoo Kwon (ATP 61) en trois sets (1-6 ; 6-4 ; 7-6). Ce succès était une énorme joie pour le principal intéressé : "C’est une victoire qui fait du bien, c’est énorme contre leur meilleur joueur ici. C’était la victoire que j’attendais depuis que j’ai commencé à jouer en Coupe Davis. Au début du premier set, je ne me sentais pas super bien, je n’ai pas joué avec assez d’engagement et de confiance. C’est ça que je voulais changer. Dès que je l’ai fait, c’était un autre match. Heureusement qu’on a trouvé la clef dans le match. C’était un match très difficile à gagner donc c’est sûrement l’une de mes plus belles victoires, surtout car tu joues pour une équipe."

Vainqueur de Seong Chan Hong (ATP 237) 6-4, 6-2, David Goffin (ATP 41), était également satisfait de sa prestation : "Dans l’ensemble, c’était un bon match. Le début était difficile mais j’avais vite compris comment il allait jouer, en étant solide, sans rater mais sans rien faire de spécial. Il court très bien, il couvre le terrain et il faut être un petit peu patient, être sur la bonne balle. Je n’ai pas paniqué. C’était important de confirmer après la bonne prestation de Zizou donc je suis content du match et de la victoire."

Le numéro 1 belge a également évoqué la suite avec les matches de ce dimanche dont le double qui ouvrira le bal avec Sander Gillé et Joran Vliegen : "Ce serait super qu’ils puissent terminer la rencontre. Cela leur ferait du bien de regagner un match en Coupe Davis. L’année dernière, les matches ne sont pas passés loin pour eux donc cela serait positif que chacun rapporte un point, qu’on fasse tous le job et que cela soit 3-0. Je suis prêt à jouer contre Kwon si jamais mais cela ne sera pas évident de regarder le double tout en préparant le simple. En même temps, je sais que j’ai confiance en tout le monde. Sander et Joran jouent bien pour le moment et Zizou a montré qu’il pouvait faire de bons matches en Coupe Davis. On aura peut-être l’occasion de voir Joris De Loore si on mène 3-0 mais je serai prêt à jouer quoi qu’il arrive."