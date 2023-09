Coupe Davis : la Serbie de Djokovic qualifiée, la Grande-Bretagne, la Finlande et l’Italie s’imposent

La Serbie, avec Novak Djokovic présent cinq jours seulement après son sacre historique à l’US Open, a battu l’Espagne, privée de Carlos Alcaraz, et s’est qualifiée pour le 'Final 8' de la Coupe Davis, vendredi, à Valence, dans le groupe C.

Djokovic, N.1 mondial, s’est joué 6-3, 6-4 d'Alejandro Davidovich Fokina, entérinant la victoire serbe. Avant ça, Laslo Djere avait battu Albert Ramos 6-4, 6-4. Le double Nikola Cacic/Miomir Kecmanovic a complété le succès serbe face à Marcel Granollers/Fokina, 6-4, 7-6 (15/13). La Serbie avait dominé 3-0 la Corée du Sud mardi, sans utiliser Djokovic, et est assurée de disputer la phase finale, comme la République tchèque, qui compte aussi deux succès dans ce groupe. Pour l’Espagne, c’est la soupe à la grimace : sans Alcaraz, qui a renoncé à participer après sa défaite dans le dernier carré de l’US Open, elle passe à côté de la qualification pour la phase finale à domicile.

Dans le groupe B, à Manchester, la Grande-Bretagne a battu la Suisse 2-1. Andy Murray a offert le premier point aux Britanniques avant de révéler qu’il avait manqué l’enterrement de sa grand-mère pour jouer. "Aujourd’hui est un jour difficile pour moi, c’est le jour de l’enterrement de ma grand-mère", a déclaré Murray, visiblement très ému, après sa victoire renversante 6-7 (7/9), 6-4, 6-4 face à Leandro Riedi. "Je suis désolé pour ma famille de ne pas avoir pu être présent. Grand-mère, celle-ci est pour toi", a-t-il ajouté, avant de retourner s’asseoir sur son banc et de s’effondrer en larmes dans sa serviette. Stan Wawrinka a ensuite battu Cameron Norrie 7-5, 6-4 puis le double Daniel Evans/Neal Skupski a offert la victoire à la Grande-Bretagne en s’imposant 6-3, 6-3 face à Wawrincka et Dominic Stricker. Les Britanniques comptent deux victoires, les Suisses aucune.

À Split, dans le groupe D, la Finlande s’est imposée 2-1 face à la Croatie grâce aux victoires d’Emil Ruusuvuori et d’Otto Virtanen, respectivement sur Borna Gojo – 7-6, (7/3), 6-4 - et Dino Prizmic (6-4, 3-6, 6-3). Le double Ivan Dodig/Mate Pavic a ensuite battu Harri Heliovaara/Patrik Niklas-Salminen 6-4, 7-6 (7/1). C'est la première victoire finlandaise alors que la Croatie reste bloquée à 0.

À Bologne, dans le groupe A, l’Italie s’est relancée en dominant le Chili 3-0. Matteo Arnaldi a pris la mesure de Cristian Garin 2-6, 6-4, 6-3. Lorenzo Sonego est venu à bout 3-6, 7-5, 6-4 de Nicolas Jarry. Sonego et Lorenzo Musetti ont remporté le double 6-7 (3/7), 6-3, 7-6 (7/2) face à Alejandro Tabilo et Tomas Barrios Vera. L’Italie et le Chili comptent une victoire chacun. La phase de poules est organisée autour de quatre groupes de quatre équipes, dans quatre villes différentes, Bologne (Italie), Split (Croatie) et Manchester (Grande-Bretagne) et Valence (Espagne). Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase finale programmée du 21 au 26 novembre à Malaga.