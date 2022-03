Coupe Davis : la Finlande s’impose dans le double et mène 2-1, Goffin affronte Ruusuvuori (LIVE vidéo)

Malgré deux balles de match en fin de 3e set, la Belgique s'incline dans le double de la Coupe Davis et se retrouve menée 2-1. Les Belges pourront regretter les occasions manquées.

Alors que le score est d’un point partout en barrage pour la Coupe Davis, la Belgique a décidé d’aligner la paire David Goffin – Sander Gillé dans le double de samedi face à Ingildsen et Ruusuvuori. Et les Belges sont à la peine dans le premier set. Ils ont du mal à prendre leur jeu, tandis que la Finlande enchaîne.

Au 6e jeu du premier set, la Finlande en profite pour breaker la Belgique et s’en va finalement empêcher le premier set 6-3.

La seconde manche recommence bien mieux pour la Belgique qui break la Finlande et mène 3-0. Un set qui va sourire à notre équipe qui s’impose 6-2 sur un second break. Tout se joue donc dans le 3e et dernier set.

Un set qui recommence bien pour la paire Goffin-Gillé qui s’échappe à 3-0. Mais les Finlandais résistent et reviennent à 4 partout. La fin du match est serrée. Si les Belges vont obtenir deux balles de set à 5-4 sur le service de la Finlande, c’est finalement au tie-break que la rencontre va se jouer. Un tie-break remporté 7-5 sur une double faute belge.

Avec cette victoire, la Finlande mène 2-1. Les Belges pourront regretter les occasions manquées dans cette rencontre. Le double sera suivi par les matchs entre les deux N.1, Ruusuvuori et Goffin et puis au duel Virtanen/Bergs.

Le vainqueur de ce duel, joué en cinq matches de deux sets gagnants sur surface dure en salle, se qualifie pour la phase finale désormais jouée avec seize pays, avec la phase de groupes en septembre et la partie finale en novembre.

La Croatie, finaliste de l’édition 2021, la Grande-Bretagne et la Serbie, invitées, sont déjà qualifiées. Tenante du titre, la Russie a été suspendue "jusqu’à nouvel ordre" mardi par la fédération internationale de tennis (ITF) en raison de l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

La Belgique avait retrouvé le groupe mondial grâce à sa victoire 2-3 face à la Bolivie le 20 septembre dernier à Asuncion (Paraguay).