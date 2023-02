Coupe Davis : la dernière croisade de "Cap’tain" Johan Van Herck

L’ancien joueur de haut niveau ne veut pas faire la saison de trop. "Le plus important, c’est le côté humain. J’ai une superbe relation avec mes joueurs et avec le staff. Ce qu’on a vécu a été enrichissant, mythique, et je veux partir sur cette note positive. Je veux être sûr que dans quelques années, partout où j’irai dans le monde du tennis, je serai content de revoir les joueurs, les joueuses, les membres de l’équipe. Et qu’ils seront aussi contents de me voir. Que ces bonnes relations et ce bon état d’esprit dureront toujours."

Les deux finales jouées par la Belgique, même si elles se sont terminées par des défaites (contre la Grande-Bretagne en 2015, et en France en 2017) ont été des moments mythiques, Johan Van Herck a trouvé le bon mot. Mais chaque rencontre a été particulière. Et riche, humainement. "Quand j’ai commencé en 2011, je n’aurais jamais pensé vivre tout cela. Il y a eu les résultats sportifs, mais pas seulement. On a pu créer une belle osmose avec les supporters, toujours là, toujours unis pour nous et avec nous. On a vu des stades pleins. On a mis en place de magnifiques relations entre le staff et les joueurs".

Ceux qui ont vécu les campagnes des équipes belges de près peuvent en témoigner : une rencontre de Coupe Davis ou de Billie Jean King Cup (de Fed Cup, auparavant), c’est une semaine de préparation et un week-end de matches. Mais aussi, pour Johan Van Herck, quelques jours de plus, pour récupérer sa voix et réapprendre à bien dormir. "Si on veut faire du bon travail, cela réclame une énorme dépense d’énergie. Mais honnêtement, être coach de tennis, c’est pour moi le plus beau métier qui existe. Je n’ai aucun regret, j’ai tout donné. J’ai adoré chaque seconde de cette vie. Et j’espère de bons résultats en 2023. Je vais encore essayer d’en profiter."