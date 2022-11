Coupe Davis : la Croatie élimine l’Espagne après une bataille de plus de 3h entre Cilic et Carreno-Busta

La Croatie est la deuxième équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis de tennis. Mercredi, les Croates, battus par la Russie en finale lors de l’édition 2021, ont éliminé les Espagnols, qui bénéficiaient pourtant du public du Palais des Sports Martin Carpena de Malaga.

Le match s’est ouvert par le duel des N.2 entre Roberto Bautista Agut (ATP 21) et Borna Coric (ATP 26). Ce duel, perturbé par une brève intrusion d’activistes climatiques dans le second set, est tombé dans l’escarcelle du Croate de 26 ans, vainqueur 6-4, 7-6 (4) en 1h56 de jeu.

Dans un deuxième duel disputé entre les chefs de file, Marin Cilic (ATP 17) a dû s’employer contre Pablo Carreno-Busta (ATP 13) mais le vainqueur de l’US Open 2017 s’est imposé 5-7, 6-3, 7-6 (5) après 3h13 de jeu.

Le double, qui ne pouvait plus changer l’issue du match, devait opposer Nikola Mektic et Mate Pavic à Carreno-Busta et Marcel Granollers-Pujol mais a été annulé. Chaque rencontre, jusqu’à la finale dimanche, se dispute sous la forme de deux simples suivis d’un double.

Mardi, l’Australie a validé son ticket pour le dernier carré en disposant des Pays-Bas sur le score de 2-0 grâce à des victoires en simple de Jordan Thompson (ATP 84) et Alex de Minaur (ATP 24), respectivement contre Tallon Griekspoor (ATP 96) et Botic van de Zandschulp (ATP 35). Les deux derniers quarts de finale sont prévus jeudi avec Italie – États-Unis et Allemagne – Canada.

La Russie, tenante de la Coupe Davis, a été exclue de l’épreuve cette année en raison de l’invasion de l’Ukraine par les Russes au mois de février.