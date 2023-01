Coupe Davis : l'ITF rompt son contrat avec Kosmos

La fédération internationale de tennis (ITF) a mis un terme à son partenariat avec Kosmos pour l'organisation de la Coupe Davis. Le contrat signé en 2018 liait les deux parties pour 25 ans en 2018. Il n'aura pas tenu 5 ans.

"L'ITF confirme que son partenariat avec Kosmos Tennis pour la Coupe Davis se termine dans sa cinquième année", écrit l'ITF en précisant que la formule prévue pour 2023 sera maintenue malgré la fin immédiate de l'accord avec le groupe d'investissement Kosmos, présidé par l'ancien footballeur espagnol Gerard Piqué.

La Coupe Davis, épreuve historique du tennis, a subi une refonte complète et plusieurs formules ont été essayé. Sans jamais retrouver l'éclat et le prestige de l'ancienne. Que du contraire. Les critiques se sont abattues et la compétition a petit à petit sombré dans un triste anonymat.