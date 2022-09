Coupe Davis : L’équipe belge est prête à relever un nouveau défi, en phase de poules, à Hambourg

La tournée américaine sur ciment n’a pas du tout été une réussite pour David Goffin. Elle est terminée, et cela lui permet d’entamer un nouveau chapitre de sa saison. "Je reviens frais, et physiquement bien. J’ai pu me reposer et me remettre du décalage horaire. J’ai repris mes marques en salle. Même si ici, c’est mi-indoor, mi-outdoor, puisqu’on sent le vent et le soleil. La salle est ouverte sur les côtés, et c’est une toile qui sert de toit. Cela demande un peu d’adaptation, mais c’est la vie d’un joueur de tennis, de toujours s’adapter. Les entraînements se sont bien passés pour le moment. Tout va bien, je suis frais et dispo pour la rencontre".

Quant à ses difficultés à bien jouer de l’autre côté de l’Atlantique, ces dernières semaines, elles sont oubliées. "Depuis que je suis en indoor, c’est un peu plus facile, je retrouve un peu les sensations, le timing, et les bonnes frappes. Cela ne se passe pas trop mal pour le moment. Et j’aurai d’office quelques matches, ce qui va faire du bien".

On a connu les grands duels en cinq matches, et éventuellement en cinq sets dans chaque match, que pouvait offrir la Coupe Davis. C’est terminé, depuis quelques années, pendant la phase finale. Les numéros 2 se rencontreront, puis les numéros 1, avant le double. David Goffin sait qu’il ne pourra pas entamer ses rencontres en mode mineur. "Face au numéro un d’en face, toutes les rencontres seront difficiles. Et les matches sont plus courts qu’avant. On n’a pas la possibilité de prendre le temps de se mettre dedans, il faut y aller tout de suite. Comme on en a l’habitude toute l’année, en fait. Avant, quand on démarrait mal, on avait le temps de pouvoir tenter de revenir et de passer au-dessus de l’autre. Ici, il faut être bien dans le match tout de suite".

En mars, lors du match Finlande/Belgique, en Scandinavie, c’est Zizou Bergs qui avait gagné le point décisif. C’est grâce à lui que les Belges se retrouvent aujourd’hui en phase de poules. "Cela a été très spécial, un moment et un sentiment incroyables. J’aime jouer au tennis, j’aime la Coupe Davis, j’aime jouer pour mon pays, j’aime jouer en équipe. Et j’espère que cela m’arrivera encore très souvent. En ce qui concerne cette semaine-ci, je me sens très bien, physiquement. J’ai travaillé dur pendant toute l’année, j’ai beaucoup joué, mais je n’ai mal nulle part, je ne ressens aucune fatigue mentale".