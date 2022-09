Coupe Davis – Johan Van Herck : "Que ce soit David Goffin ou Remco Evenepoel, évitons de juger nos sportifs quand ils vont un peu moins bien"

Vous ne serez pas les favoris du groupe…

Je pense que c’est normal. Mais on a déjà prouvé assez souvent qu’on est capables de bien jouer en Coupe Davis. J’ai vraiment le sentiment qu’on a bien travaillé à l’entraînement, depuis qu’on est arrivés. On a progressé chaque jour, et on est là où on voulait être, avant de commencer les rencontres. En Coupe Davis, on le sait, ne pas être les favoris, ce n’est pas le plus important.

Comment explique-t-on la magie de cette Coupe Davis, quand les joueurs parviennent à se transcender, et arrivent à jouer au-dessus de leur niveau habituel ?

Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c’est l’équipe qui fait cela. Les joueurs sont vraiment soudés, ils rigolent ensemble, ils travaillent ensemble. On a réussi à créer une certaine atmosphère dans l’équipe, les joueurs se sentent bien, le staff progresse en permanence. Mais c’est difficile à expliquer. Pour moi, il n’y a pas de potion magique. Moi, quand j’étais joueur, je n’arrivais pas à bien me débrouiller en Coupe Davis, et Christophe Van Garsse gagnait tout le temps. Pourquoi, je ne sais pas. En mars dernier, Zizou Bergs était stressé, au moment de jouer le dernier match. Je lui ai dit que c’était normal et qu’il devait l’accepter. J’ai essayé de trouver les mots. S’il avait été seul, il n’aurait pas pu être recadré de la même façon.