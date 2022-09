Coupe Davis – Johan Van Herck : "On a pris une claque dans la gu…, mais on doit rebondir"

Pour arriver à s’en remettre très vite, il faut que les joueurs gardent le moral. "Cela peut arriver, que l’un d’eux soit encore touché, après une nuit de sommeil. Il n’y aurait aucun souci. Il faut accepter que quelqu’un soit très déçu. C’est à nous tous de gérer cela. Chacun va avoir une analyse et une approche différentes, après ce qui s’est passé. Certains vont déjà se focaliser sur la suite, et d’autres vont encore être très mal. Cela peut faire mal, il n’y a rien de grave. Et cela doit faire mal. On a tout essayé, mais on pouvait bien sûr faire mieux. Et c’est ce que l’on va tenter de faire vendredi".

Johan Van Herck est le capitaine de l’équipe belge de Coupe Davis depuis douze ans. Il ne lui est pas souvent arrivé de subir une telle défaite. Avec l’ancienne formule, il était d’ailleurs impossible de perdre trois matches en quelques heures. "On n’avait pas reçu beaucoup de gifles, jusqu’à présent. Je pense que c’est la défaite la plus sévère qu’on a subie. Encore une fois, c’est ma responsabilité, et c’est quelque chose qu’il faudra analyser tous ensemble. Et après, on ira vers l’avant. Entre nous, cela se passe très bien. Et je ne doute pas des qualités de mes joueurs. Je suis confiant que l’on peut faire mieux face à l’Allemagne et la France".