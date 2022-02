Coupe Davis : Johan Van Herck confirme le retour de David Goffin pour le duel en Finlande

Après avoir dû faire l’impasse sur le match contre la Bolivie en septembre à Asunción au Paraguay, David Goffin effectuera son retour au sein de l’équipe de Belgique de Coupe Davis en vue de la rencontre de barrage pour la phase finale du groupe mondial début mars en Finlande.

Johan Van Herck, le capitaine de la Belgique, a confirmé sa présélection avec les cinq noms publiés le 4 février dernier. Johan Van Herck a repris les cinq joueurs les mieux classés au classement de simple et de double ATP à savoir David Goffin (ATP 48), 31 ans, Zizou Bergs (ATP 168), 22 ans, Kimmer Coppejans (ATP 220), 27 ans, et la traditionnelle paire de double Sander Gillé (ATP 28 en double), 31 ans, et Joran Vliegen (ATP 35 en double), 28 ans.

La Finlande reçoit la Belgique à Espoo les 4 et 5 mars. Elle est emmenée par Emil Ruusuvuori, 22 ans, 71e mondial, qui a battu David Goffin récemment au premier tour à Doha (4-6, 6-4, 6-1).

Le vainqueur de ce duel disputé sur surface dure en salle se qualifie pour la phase finale désormais jouée avec seize pays en fin d’année, avec la phase de groupes en septembre et la partie finale en décembre. La Russie, championne 2021, la Croatie, son finaliste, la Grande-Bretagne et la Serbie, invitées, sont déjà qualifiées.

La Belgique avait retrouvé le groupe mondial grâce à sa victoire 2-3 face à la Bolivie le 20 septembre dernier à Asuncion (Paraguay), non sans avoir été menée 2-0, avec Zizou Bergs, Ruben Bemelmans, Michael Geerts, Joran Vliegen et Sander Gillé. La Finlande a elle battu de son côté l’Inde 3-1, déjà à Espoo.