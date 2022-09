Coupe Davis : Goffin, "ce ne fut pas grandiose, mais je me suis battu jusqu'au bout"

David Goffin (ATP 62) aura été le seul à remporter un point pour la Belgique en deux rencontres de Coupe Davis à Hambourg. Balayé 6-2, 6-2 par l'Australien Alex De Minaur (ATP 22) mardi, le Liégeois, 31 ans, a battu 3-6, 7-6 (9/7) 6-3 l'Allemand Oscar Otte (ATP 52) dans le simple entre les deux n°1 vendredi. Mais non sans avoir dû sauver deux balles de match, à 6-5 et à 7-6 dans le tie-break du deuxième set.

"Ce fut un vrai match épique de Coupe Davis", a-t-il confié après sa victoire. "Ce ne fut pas grandiose, mais je me suis battu jusqu'au bout. Lorsque vous êtes si près de la défaite et de l'élimination, vous parvenez malgré la pression à encore trouver les ressources nécessaires pour sauver des balles de match et renverser la situation. Mon troisième set était d'ailleurs plutôt bon."