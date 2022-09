Coupe Davis : Geerts s’incline face à Gasquet, la Belgique menée contre la France

Michael Geerts (ATP 268) a été battu 6-3, 6-3 en 1 heure et 13 minutes par Richard Gasquet (ATP 79) lors du premier match de la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe Davis, samedi, à Hambourg.

Dans un match qui compte pour du beurre entre deux nations déjà éliminées, la France mène donc 1-0. Dans le premier set, un break, pour mener 3-1, a suffi à Gasquet, vainqueur de la manche 6-3.

Dans le second, le Français a pris le service du Belge à 2-2. Il a conclu la partie 6-3 sur la mise en jeu de Geerts, après avoir manqué ses deux premières balles de match. Geerts, 27 ans, disputait son deuxième match de Coupe Davis.