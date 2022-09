Coupe Davis : Deux juniors, dont Gilles-Arnaud Bailly, intégrés à l'équipe belge, pour apprendre

Vous êtes tous les deux là pour apprendre. Mais que peut-on apprendre ?

Ici, je peux voir les autres styles de jeu, comme celui de Zizou Bergs. Et quand je regarde David Goffin, c’est très enrichissant. J’ai un peu le même jeu que lui, j’adore sa façon de jouer, il prend la balle très tôt. J’essaie de voir comment il bouge sur le court, comment il frappe, ce qu’il fait de bien. J’ai déjà beaucoup appris, lors des premières rencontres des Belges. Ok, cela n’a pas été une réussite, mais David jouera peut-être des meilleurs matches vendredi et samedi.

Et on ne voit pas si bien ce genre de choses quand on regarde les matches à la télévision ?

On peut apprendre, oui, mais c’est un peu plus difficile. Ici, on voit le joueur de près, on voit la trajectoire de la balle, c’est très différent.

Et puis, on voit ce qui se passe à l’intérieur d’un groupe, et on écoute les conseils de Johan Van Herck…

Pendant les matches, je l’ai vu discuter de la tactique, avec les membres de son staff. C’est très important pour moi de voir cela, d’entendre ce qu’il dit, de comprendre ce qu’il tente de faire. Et c’est intéressant d’assister à son speech dans le vestiaire, après une défaite. J’aime être présent pour tout cela.