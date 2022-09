Coupe Davis : David Goffin, l’homme qui ne perd presque jamais sous le maillot rouge de l’équipe nationale

A ce moment-ci de la saison, alors que vous restez sur plusieurs défaites au premier tour, avez-vous besoin de vous retrouver en équipe, et de vous battre pour votre pays ?

On en a toujours besoin. Même quand on vient de gagner beaucoup de matches, ce qui a déjà été mon cas, on veut encore jouer. On se dit qu’on est en forme, et qu’on a envie d’en profiter pour ramener des points. Et quand on a besoin de matches, comme c’est le cas maintenant, cela peut faire du bien pour la confiance, d’être en équipe, de se préparer avec le groupe, et de gagner des rencontres. C’est toujours bon de jouer la Coupe Davis. Bien sûr, si on est sur les rotules, c’est dur. Mais là j’ai besoin de matches, donc je suis content d’être là, avec toute l’équipe. J’aurai d’office trois matches à jouer en simple, si tout va bien.

Vous rendez-vous compte que vous jouez en Coupe Davis depuis dix ans ?

Oui, cela passe vite. Et on arrive à presque à quinze ans de carrière. J’ai bientôt 32 ans, mais j’essaye de rester au plus haut niveau possible. Mon statut a évolué, au fil des années. Lors des premières rencontres, il y avait beaucoup de stress. La toute première fois, je m’étais retrouvé à jouer le double et le simple décisif. Et on avait battu la Grande-Bretagne. J’en garde un super-souvenir. Ensuite, j’ai commencé à rapporter mes points régulièrement, on comptait sur moi, j’étais focalisé sur mes performances. Et maintenant, cela change un peu, je suis le plus vieux de l’équipe, j’ai une grande expérience. Et en plus d’essayer de rapporter mes points, je dois un peu chapeauter les plus jeunes joueurs. Zizou Bergs a 23 ans, il me pose des questions. En Finlande, quand il a joué le match décisif, j’ai essayé de le canaliser un peu. On sait qu’il peut vite s’exciter, dans des moments comme ceux-là. Il avait fait le job. J’ai un rôle de joueur d’expérience dans l’équipe. Si on me pose des questions, si je peux aider, je suis content.