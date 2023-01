Coupe Davis – David Goffin : "Il faudrait peut-être organiser la Coupe Davis sur deux ans"

En attendant, et le numéro un belge le précisait, la Coupe Davis ressemblera, en 2023, à ce qu’elle était en 2022. Pour pouvoir accéder à la phase finale, la Belgique disputera une rencontre en Corée du Sud, au début du mois de février. Et David Goffin sera du voyage. "Oui, je vais jouer. On verra bien si je vais directement là-bas après l'Australian Open ou pas. Ce sera le cas si je joue bien à Melbourne".

Les Coréens ne font pas partie des joueurs les plus célèbres du monde, mais l’un des leurs, Soonwoo Kwon, vient de frapper un grand coup, en gagnant le tournoi d’Adelaïde, en prélude au premier Grand Chelem de la saison. "On ne l’avait plus trop vu depuis quelques mois, et là il revient. Je savais qu’il était très bon. Il joue typiquement comme un Coréen, assez vite des deux côtés, assez à plat. Il bouge très bien. Il a le jeu des Asiatiques. Il sera dur à battre. Il revient en forme au bon moment pour la Coupe Davis. Ce sera déjà un bon point, si on arrive à le battre. Et après, il faudra être vigilants sur les autres matches. A l’époque, j’avais joué des Futures en Corée du Sud. C’est très cool. Ils ont de magnifiques installations, de magnifiques clubs, toujours en dur. J’espère qu’on sera bien, et que ce sera une bonne semaine pour l’équipe. Qu’il y aura une bonne ambiance, et qu’on va pouvoir ramener la victoire."